Игрок «Урала» Ишков расплакался после обратной замены в матче с «Локо». Он дважды не реализовал пенальти

Полузащитник «Урала» Илья Ишков заплакал после обратной замены в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом», его команда упустила победу в добавленное время (2:2).

18-летний футболист вышел на поле после перерыва и на 71-й минуте при счете 2:1 взялся за исполнение пенальти.

Первый 11-метровый удар Ишкова отразил голкипера гостей Илья Лантратов, однако арбитр матча Сергей Карасев после подсказки ассистентов назначил повторный удар, так как в штрафную раньше времени вбежал Лукас Фассон и помешал сопернику на добивании. Ишков снова исполнил пенальти схожим образом, а Лантратов во второй раз парировал удар.

На 90+1-й минуте Ишкова заменили, вместо него вышел защитник Егор Филипенко. После этого полузащитник плакал на скамейке запасных и закрывал лицо футболкой. Товарищи по команде пытались его успокоить.