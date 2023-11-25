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Сегодня, 19:19

Ерохин отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Сочи»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Игрок «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

— Начали не самым лучшим образом, но забили в концовке первого тайма, что помогло. Гол в раздевалку играет психологическую роль для команды соперника. Поэтому во втором тайме довели дело до победы, забили свои моменты, — начал Ерохин.

— Клаудиньо не забил пенальти, пробил паненкой. Обсуждали это в раздевалке?

— После матча я и другие игроки тренировались, поэтому пока еще не виделись, не могу сказать. Это лучше спросить у него.

— Как вообще относитесь к такому способу исполнения пенальти?

— Забивали уже в Суперкубке таким образом. Раз на раз не приходится. Если бы Клаудиньо реализовал, было бы немножко проще нам.

— Почему у «Зенита» такая разница между первыми и вторыми таймами? По ощущениям, первый тайм у команды уже не первый раз получается слабее.

— Сложно сказать. Мы работаем над этим и тренеры постоянно об этом говорят, что нужно начинать более активно. Будем стараться улучшать качество нашей игры в первом тайме.

— Впереди матч с «Локомотивом». Галактионов и Баринов резко высказались о судействе в игре с «Крыльями». В том числе нецензурно, за что их могут дисквалифицировать. Как думаете это повлияет на характер вашего матча с ними?

— За высказываниями не следил, исключительно за футболом. В любом случае нас ждет серьезный отрезок. Матч за Кубок и два матча чемпионата которые важны с турнирной точки зрения. Хотим уйти на перерыв на первом месте. Будем стараться все для этого делать. Посмотрим, как «Краснодар» сыграет свои матчи, но в первую очередь нам нужно отталкиваться от себя. Надо выигрывать свои матчи, а там уже будем смотреть.

— В Москве придется играть в холодную погоду, без крыши. Для «Зенита» — это проблема?

— Мы тренируемся в таких же условиях, поэтому проблем в плане адаптации не будет.

— «Зенит» временно вышел на первое место. Завтра у «Краснодара» матч с «Уралом», будете особенно переживать за екатеринбургскую команду?

— Просто будем смотреть. Все матчи сложные, и для «Краснодара», в том числе. «Урал» — хороший соперник и даст бой в любом случае.

Александр Ерохин
ФК Зенит
ФК Сочи
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