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5 сентября, 10:15

Густаво Мантуан: «Мы уничтожили «Спартак». Мы «Зенит»!»

Микеле Антонов
Густаво Мантуан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

—Что лучше, выиграть «Спартак» или РПЛ?

—Выиграть РПЛ, конечно же.

—Было ли противостояние со «Спартаком» чем-то особенным для вас?

—Они просто очень хорошо играли, но мы усердно работали и в конечном итоге выиграли.

—У «Спартака» было всего три удар в створ, вы уничтожили их?

—Да! Но это можно объяснить тем, что мы «Зенит». Мы прессинговали, хорошо выходили в атаку. Вся команда отлично сыграла!

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Густаво Мантуан
58
37
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