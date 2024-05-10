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Сегодня, 21:28

Караваев о чемпионской гонке РПЛ: «Напряжение всегда есть. Тем интереснее будет концовка сезона»

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.

После 27 туров команда Сергея Семака занимает первое в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

«Напряжение всегда есть. Даже когда мы становились чемпионами заранее, оно все равно ощущалось в решающих матчах. Тем интереснее будет концовка сезона. Оставшиеся матчи нам надо провести более мотивированно и сконцентрированно, чем, например, в Воронеже, откуда могли спокойно привезти три очка», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

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В сезоне-2023/24 28-летний Караваев отыграл 27 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, отличившись 4 результативными передачами.

11 мая сине-бело-голубые проведут домашнюю встречу с ЦСКА. Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов.

Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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