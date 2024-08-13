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Сегодня, 10:30

Игрок «Зенита» Караваев рассказал, как отреагирует на возможное предложение от ЦСКА

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Вячеслав Караваев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» заявил, что не станет рассматривать предложения от других российских клубов.

— У тебя еще осталось желание вернуться в Европу или это уже перевернутая страница?

— Почему бы и нет? Мы понимаем, какая сейчас ситуация в мире, но при этом есть пример Далера Кузяева. Он доказал, что все возможно. Но мне кажется, что сейчас тяжеловато будет уехать. Я уже освоился в Петербурге, здесь моя семья. Посмотрим, это зависит и от предложений тоже.

— А если поступит предложение от твоего родного клуба ЦСКА, ты станешь его рассматривать? Или уже настолько ассоциируешь себя с Петербургом, что выбираешь только «Зенит»?

— Я думаю, что «Зенит» меня не продаст, ха-ха. Если серьезно, то я играю за «Зенит» и выигрываю титулы, зачем мне рассматривать другие предложения в России? Мне хорошо в команде, здесь все получается, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

Вячеслав Караваев — воспитанник ЦСКА. Помимо московской команды выступал за «Дуклу», «Яблонец», пражскую «Спарту» и «Витесс». В 2019 году защитник перешел в «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России.

Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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