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Сегодня, 16:30

Коваленко — о том, кто следующим уедет в Европу: «Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов!»

Коваленко назвал футболиста РПЛ, кто следующим перейдет в европейский чемпионат
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто следующий из футболистов РПЛ после Арсена Захаряна уедет в один из чемпионатов Европы.

— Как думаешь, кто следующий на выход в Европу?

— Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов! Сережку я бы тоже в Испанию отправил.

— Почему?

— Эта лига подходит ему по стилю. Он любит с мячом повозиться, в «стеночку» сыграть.

— Пиняеву с юных лет уделяют повышенное внимание в медиа. Скажи честно как его друг — зазвездился?

— Нет. Сережка — скромняга. Хотя его с 14-15 лет окучивают журналисты и к нему постоянно приковано внимание, на котором он вырос, меня поражает, что Пиняев остается простым человеком.

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Сергей Пиняев
Эдуард Сперцян
Футбол
Александр Коваленко
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Локомотив – Оренбург
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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