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Сегодня, 16:15

Коваленко о кумирах: «Кокорин для меня из россиян — топ-1. Потом уже Фролов, Ломаев, Евгеньев»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» назвал своих кумиров.

— В «Коммент.Шоу» ты говорил, что Кокорин — кумир всех молодых футболистов, в том числе твой. В «Фиорентине» он не остался, вернулся в «Арис». Продолжаешь следить за его карьерой?

— Конечно! Все равно Кокорин легенда. Для меня из российских игроков — топ-1. (Улыбается.)

— Интересный выбор.

— Еще для меня топ-1 Женя Фролов.

— Ну это уже топ-2.

— А-а, и еще Ваня Ломаев. Вот три моих кумира.

— Кокорин — понятно. А почему Фролова и Ломаева назвал?

— Просто бомбовые пацаны. Плюс в этот список надо включить Евгеньева.

— В Европе их ждать?

— Евгена — железно! Какая там есть команда, кто убивается? Где-нибудь в Англии, наверное. Если его в АПЛ засунуть — не испортит. (Смеется.)

Александр Кокорин уже выступал на правах аренды за «Арис» в прошлом сезоне. Он провел 30 матчей за кипрский клуб, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

После возвращения Кокорин принял участие в одном матче за «Фиорентину», сыграв три минуты в игре с австрийским «Рапидом» (2:0) Лиге конференций. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Александр Коваленко. Александр Коваленко: «Болельщики «Зенита» просили сфотографировать с Сергеевым. Меня пока не узнают»
Александр Кокорин
Футбол
Александр Коваленко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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