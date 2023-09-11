Коваленко о кумирах: «Кокорин для меня из россиян — топ-1. Потом уже Фролов, Ломаев, Евгеньев»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» назвал своих кумиров.

— В «Коммент.Шоу» ты говорил, что Кокорин — кумир всех молодых футболистов, в том числе твой. В «Фиорентине» он не остался, вернулся в «Арис». Продолжаешь следить за его карьерой?

— Конечно! Все равно Кокорин легенда. Для меня из российских игроков — топ-1. (Улыбается.)

— Интересный выбор.

— Еще для меня топ-1 Женя Фролов.

— Ну это уже топ-2.

— А-а, и еще Ваня Ломаев. Вот три моих кумира.

— Кокорин — понятно. А почему Фролова и Ломаева назвал?

— Просто бомбовые пацаны. Плюс в этот список надо включить Евгеньева.

— В Европе их ждать?

— Евгена — железно! Какая там есть команда, кто убивается? Где-нибудь в Англии, наверное. Если его в АПЛ засунуть — не испортит. (Смеется.)

Александр Кокорин уже выступал на правах аренды за «Арис» в прошлом сезоне. Он провел 30 матчей за кипрский клуб, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

После возвращения Кокорин принял участие в одном матче за «Фиорентину», сыграв три минуты в игре с австрийским «Рапидом» (2:0) Лиге конференций. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.