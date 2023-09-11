Полузащитник «Зенита» Коваленко назвал своего любимого российского комментатора

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поучаствовал в блиц-интервью «СЭ».

— Москва или Санкт-Петербург?

— Москва, потому что это мой родной город. Здесь выбор очевиден.

— Назови трек, чтобы настроиться перед матчем?

— Eminem — Not Afraid.

— Твое самое сильное качество?

— Как футболиста — дриблинг, как человека — честность.

— А слабое?

— Футбольное — отбор, человеческое — скромность.

— Любимый комментатор?

— Нагучев. Он меня всегда хвалит.

— Неужели ты пересматриваешь потом свои матчи?

— Конечно. Так что передавайте Нагучеву привет.

Коваленко перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» этим летом. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в двух матчах за петербургскую команду, проведя на поле в общей сложности 10 минут.