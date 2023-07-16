Мостовой — о возможном уходе из «Зенита»: «Остался год контракта, никто не знает будущего»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

«Давно не возникало слухов об уходе. Ходили разговоры год назад, но ничего подобного не было. У меня год контракта остался. Все может быть. Никто не знает будущего. Хотелось бы остаться в «Зените»? Всегда есть желание быть чемпионом. Но самое главное — играть», — сказал Мостовой «СЭ».

25-летний футболист выступает за «Зенит» с 2020 года. Всего за клуб он провел 109 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач.