Игрок «Зенита» Педро назвал три главных качества Глушенкова

Вингер «Зенита» Педро назвал сильные качества нападающего команды Максима Глушенкова, перешедшего в питерский клуб этим летом.

«Три главных качества: грамотное расположение на поле, отличное завершение атак и прекрасная техника. Вообще, Макс потрясающий игрок, который уже принёс очень много пользы команде и принесет еще больше. Действительно, взаимопонимание появилось в первый же момент, с первых тренировок», — цитирует Педро пресс-служба «Зенита».

Он также добавил, что Глушенков талантливый и качественный игрок, с которым приятно быть в одной команде.

Глушенков провел шесть матчей за «Зенит» в этом сезоне, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей.

Питерский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.