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Сегодня, 17:36

Игрок «Зенита» Педро назвал три главных качества Глушенкова

Виктория Кравченко
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Вингер «Зенита» Педро назвал сильные качества нападающего команды Максима Глушенкова, перешедшего в питерский клуб этим летом.

«Три главных качества: грамотное расположение на поле, отличное завершение атак и прекрасная техника. Вообще, Макс потрясающий игрок, который уже принёс очень много пользы команде и принесет еще больше. Действительно, взаимопонимание появилось в первый же момент, с первых тренировок», — цитирует Педро пресс-служба «Зенита».

Он также добавил, что Глушенков талантливый и качественный игрок, с которым приятно быть в одной команде.

Глушенков провел шесть матчей за «Зенит» в этом сезоне, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей.

Питерский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Сайт Зенита
ФК Зенит
Максим Глушенков
Педро (Зенит)
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