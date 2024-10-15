Игрок «Зенита» Волков приступил к восстановлению после разрыва «крестов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова, который в сентябре получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

— Волков приступил к восстановлению. Сколько оно займет, пока трудно говорить. Восстановление после «крестов» — это всегда очень тяжело, это через боль. Очень много зависит от того, как спортсмен сможет с этим справляться, — сказал Медведев «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Волков успел провести 6 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.