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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 10:18

Игрок «Зенита» Волков приступил к восстановлению после разрыва «крестов»

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова, который в сентябре получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

— Волков приступил к восстановлению. Сколько оно займет, пока трудно говорить. Восстановление после «крестов» — это всегда очень тяжело, это через боль. Очень много зависит от того, как спортсмен сможет с этим справляться, — сказал Медведев «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Волков успел провести 6 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

ФК Зенит
Сергей Волков

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