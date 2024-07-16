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Сегодня, 17:10

Игроки ЦСКА Келлвен и Мендес сменили игровые номера

Руслан Минаев
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Футболисты ЦСКА Келлвен и Виктор Мендес сменили игровые номера, сообщает пресс-служба армейцев.

Бразилец будет выступать под 13-м номером, а чилиец — под 34-м.

«Число «13» для меня не просто цифра, именно с номером 13 я впервые вышел на поле и начал профессиональную карьеру», — цитирует Келлвена пресс-служба ЦСКА.

«Решил поменять номер, поскольку я дебютировал в футболе под номером 34, и с ним у меня связаны хорошие воспоминания. Надеюсь, что в этом сезоне новый номер принесет мне удачу!» — сказал Мендес.

23-летний Келлвен в прошлом сезоне провел за ЦСКА 31 матч, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. На счету 24-летнего Мендеса — 33 матча и 1 гол.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Келлвен
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