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Сегодня, 20:20

Игроки ЦСКА спровоцировали драку с болельщиками «Спартака» во втором тайме матча молодежных команд

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА спровоцировали потасовку с болельщиками «Спартака» во втором тайма матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ), который закончился победой красно-белых со счетом 2:1.

После гола футболиста ЦСКА Станислава Лапинского несколько игроков ЦСКА подбежали к трибуне с фанатами «Спартака» и стали их провоцировать. В ответ один из фанатов прорвался на поле и вступил в драку с футболистами. Завязалась массовая потасовка, в том числе с участием запасных игроков, собщает РИА Новости.

В итоге арбитр матча удалил в течение нескольких минут двух футболистов ЦСКА — Матвея Мадорского и Александра Грачева.

После завершения матча появилось видео, как игрок «Спартака» Михаил Пилипенко пошел к фанатской трибуне и в мегафон скандировал нецензурнцю кричалку в адрес соперников.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221104/draka-1829275633.html
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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