Игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч в футболках в память о жертвах в «Крокусе»

Игроки «Динамо» и «Ростов» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей.

Акция проведена в память о жертвах после теракта в «Крокус Сити Холле». Также на матче состоялась минута молчания.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

Игра началась в 19.30 по мск. Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве. «СЭ» проводит текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».