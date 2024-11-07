Карраскаль, Фернандес и Скопинцев получили травмы в кубковом матче с «Локомотивом»

В «Динамо» дали комментарий по трем футболистам, получившим повреждения в кубковом матче с «Локомотивом» (1:2).

«У Карраскаля рваная рана подъема левой стопы. После игры с «Локомотивом» в раздевалке Хорхе сделали первичную хирургическую обработку раны. На следующий день игрок индивидуально работал в зале. Участие Карраскаля в матче РПЛ с «Пари НН» на данный момент под вопросом.

Информацию по Фернандесу и Скопинцеву мы предоставим позднее, после завершения всех медицинских процедур», — сообщила пресс-служба клуба «СЭ».

9 ноября «Динамо» примет «Пари НН» в 15-м туре РПЛ.