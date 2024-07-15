Игроки «Динамо» Карраскаль и Маричаль получат две недели отдыха после Кубка Америки

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что игроки команды Хорхе Карраскаль и Николас Маричаль получат две недели отдыха после Кубка Америки.

Карраскаль стал серебряным призером в составе сборной Колумбии, а Маричаль с Уругваем занял третье место.

«Ребята молодцы, они получили огромный опыт, который могут потом применить в игре за наш клуб. Мы дадим им две недели выходных, так как они сразу после окончания сезона поехали в расположение своих сборных», — сказал Личка ТАСС.

Тренер отметил, что в команду футболисты вернутся 28 июля.

26-летний Карраскаль провел три матча на турнире за сборную Колумбии, завоевавшую серебряные медали — в финале колумбийцы уступили Аргентине (0:1, д.в.).

23-летний Маричаль стал бронзовым призером, не отыграв ни одной игры за сборную Уругвая, которая в матче за третье место победила Канаду (2:2, пенальти 4:3).

20 июля «Динамо» сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.