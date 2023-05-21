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Сегодня, 13:50

«Динамо» приняло участие в фестивале искусств «Черешневый лес»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Динамо» на выставке фестиваля искусств «Черешневый лес».
Фото Артем Бухаев, «СЭ»
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Футболисты московского «Динамо» приняли участие в высадке деревьев в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

У каждого футболиста появилось именное дерево.

«Высадка черешни? Это что-то непередаваемое (смеется). Это не первый мой опыт, второй. Первый был с Черчесовым. Теперь Антону Шунину дорогу в тренерство открыл», — сказал фоврард «Динамо» Федор Смолов.

Также в мероприятии приняли участие руководство клуба, приглашенные гости и звездные болельщики «Динамо».

Бело-голубые располагаются на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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