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Сегодня, 12:12

Источник: игроки «Химок» подтвердили, что еще не получали зарплату в этом сезоне

Игроки «Химок» подтвердили, что еще не получали зарплату в этом сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент
Футболисты «Химок».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игроки «Химок» подтвердили, что еще не получали зарплату в этом сезоне.

Как сообщает Metaratings.ru, в последний раз игроки подмосковного клуба получали зарплату за июнь.

Отмечается, что у «Химок» также имеется задолженность перед игроками по премиальным как за этот, так и за прошлый сезон.

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

После 10 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 8 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/igroki-khimok-podtverdili-chto-eshchye-ne-poluchali-zarplatu-v-tekushchem-sezone-1372221/
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