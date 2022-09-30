Источник: игроки «Химок» подтвердили, что еще не получали зарплату в этом сезоне

Игроки «Химок» подтвердили, что еще не получали зарплату в этом сезоне

Игроки «Химок» подтвердили, что еще не получали зарплату в этом сезоне.

Как сообщает Metaratings.ru, в последний раз игроки подмосковного клуба получали зарплату за июнь.

Отмечается, что у «Химок» также имеется задолженность перед игроками по премиальным как за этот, так и за прошлый сезон.

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

После 10 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 8 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.