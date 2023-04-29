Игроки «Краснодара» и «Урала» устроили потасовку в концовке матча

Игроки «Краснодара» и «Урала» устроили потасовку в концовке матча 25-го тура РПЛ -1:1.

На 90+3-й минуте Мозес Кобнан отмахнулся от Юрия Железного, после чего тот упал на газон и схватился за лицо.

Кобнан отмахнулся от Железного.

Железнов упал.

Игроки команд сразу налетели друг на друга и начали выяснять отношения.

Игроки «Краснодара» и «Урала» устроили потасовку.

Игроки «Краснодара» и «Урала» выясняют отношения.

В итоге главный арбитр встречи показал желтые карточки Мозесу и Железнову.

Матч между «Уралом» и «Краснодаром» завершился вничью.

«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо», у которого такое же количество очков, по дополнительным показателям.

«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 6 матчей — 5 поражений и 1 ничья. Команда занимает 11-е место (26 очков).