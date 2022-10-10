Игроки «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Ларина

Как стало известно «СЭ», футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

28 сентября функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Письмо игроков «Крыльев Советов». Фото «СЭ»

Письмо игроков «Крыльев Советов». Фото «СЭ»

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.