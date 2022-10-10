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Сегодня, 10:40

Игроки «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Ларина

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболисты «Крыльев Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

28 сентября функционера приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Письмо игроков «Крыльев Советов». Фото "СЭ"
Письмо игроков «Крыльев Советов».
Фото «СЭ»
Письмо игроков «Крыльев Советов». Фото "СЭ"
Письмо игроков «Крыльев Советов».
Фото «СЭ»

Ранее суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
0
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