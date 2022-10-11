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Сегодня, 11:55

Игроки «Локомотива» ведут подготовку к матчу с «Торпедо» под руководством Хапова

Алина Савинова

В «Локомотиве» прошла первая тренировка после увольнения главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра и спортивного директора московского клуба Томаса Цорна. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Утром 11 октября игроки «Локомотива» провели тренировку под руководством российского специалиста Заура Хапова. По информации источника, Хапов будет руководить тренировочным процессом, пока клуб занимается поисками нового главного тренера.

Хапов работал тренером вратарей «Локомотива» с 2016 года. Весной 2022 года он был назначен главным тренером команды, сменив на посту Маркуса Гисдоля. После назначения на эту должность Циннбауэра 57-летний специалист продолжил работу в штабе клуба.

Матч 13-го тура РПЛ «Локомотив» — «Торпедо» пройдет 15 октября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков). Он находится в зоне стыков.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-gotovitsya-k-matchu-protiv-torpedo-pod-rukovodstvom-zaura-khapova-1382194/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
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Барселона
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1.45

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19%

1.69

ТБ 2.5

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Заур Хапов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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