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Сегодня, 16:20

Игроки «Пари НН» получат призовые за сохранение прописки в РПЛ

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что футболисты и тренерский штаб нижегородского клуба получат призовые за сохранение места в РПЛ.

В субботу, 1 июня, «Пари НН» обыграл тульский «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и победил по сумме двух встреч — 3:2.

«Это прописано у каждого в контракте. Речь идет и о футболистах, и о тренерском штабе. У нас лестничная система мотивирования всего спортивного блока, мы обязательно выполним это условие по контрактам. Размер призовых? Мы скромный клуб, у нас небольшие суммы», — приводит ТАСС слова гендиректора клуба.

Команда из Нижнего Новгорода выступает в чемпионате России с сезона-2021/22.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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