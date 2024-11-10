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Сегодня, 21:56

Игроки «Рубина» и «Краснодара» устроили потасовку после окончания матча РПЛ

Алина Савинова
Стычка между игроками «Рубина» и «Краснодара».
Фото Скриншот трансляции
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После завершения матча 15-го тура РПЛ между футболистами «Рубина» и «Краснодара» произошла стычка.

Встреча проходила в Казани и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

После финального свистка, перед тем, как уйти в подтрибунное помещение, игроки обеих команд начали толкаться и эмоционально выяснять отношения на поле, однако их достаточно быстро удалось разнять.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на один балл. У «Рубина» 19 очков и седьмая строчка.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)

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