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Сегодня, 15:22

Игроки «Спартака» Чернов и Медина продолжают восстановление после травм

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Спартака» рассказали о состоянии здоровья защитника Никиты Чернова и полузащитника Хесуса Медины.

Оба игрока не приехали с командой на матч 10-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Медина восстанавливается после травмы. Чернов также продолжает реабилитацию», — заявили в клубе.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в субботу, 28 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент железнодорожники с 21 очком занимают третье место в чемпионате России. Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке.

Никита Чернов
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)

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