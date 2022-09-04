Игроки «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку в конце первого тайма

Игроки «Спартака» и «Зенита» устроили небольшую потасовку в конце первого тайма матча 8-го тура РПЛ.

Все началось с фола Квинси Промеса на Венделе, который подтолкнул соперника в спину. После этого бразилец и прибежавший Малком стали высказывать претензии голландцу.

Стычка игроков «Спартака» и «Зенита».

На помощь Промесу пришел Роман Зобнин, который оттеснил Вендела, а Малком сам ушел в сторону.

Самыми эмоциональными в стычке оказались защитники и капитаны команд Деян Ловрен и Георгий Джикия. Ловрен оттолкнул Промеса, а Джикия — соперника.

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Стычка игроков «Спартака» и «Зенита».

Чтобы успокоить своих игроков, на поле вышли тренеры (технические зоны команд были рядом к месту конфликта).

По итогам выяснения отношений Промес и Вендел получили по желтой карточке. Все остальные участники конфликта избежали санкций от главного арбитра Павла Кукуяна.