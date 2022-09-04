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4 сентября, 20:50

Игроки «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку в конце первого тайма

Иван Шитик
Корреспондент
Стычка игроков «Спартака» и «Зенита».
Стычка игроков «Спартака» и «Зенита».
Стычка игроков «Спартака» и «Зенита».
Стычка игроков «Спартака» и «Зенита».
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Игроки «Спартака» и «Зенита» устроили небольшую потасовку в конце первого тайма матча 8-го тура РПЛ.

Все началось с фола Квинси Промеса на Венделе, который подтолкнул соперника в спину. После этого бразилец и прибежавший Малком стали высказывать претензии голландцу.

Стычка игроков "Спартака" и "Зенита".
Стычка игроков «Спартака» и «Зенита».

На помощь Промесу пришел Роман Зобнин, который оттеснил Вендела, а Малком сам ушел в сторону.

Самыми эмоциональными в стычке оказались защитники и капитаны команд Деян Ловрен и Георгий Джикия. Ловрен оттолкнул Промеса, а Джикия — соперника.

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Стычка игроков "Спартака" и "Зенита".
Стычка игроков «Спартака» и «Зенита».

Чтобы успокоить своих игроков, на поле вышли тренеры (технические зоны команд были рядом к месту конфликта).

По итогам выяснения отношений Промес и Вендел получили по желтой карточке. Все остальные участники конфликта избежали санкций от главного арбитра Павла Кукуяна.

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Георгий Джикия
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Деян Ловрен
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