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Сегодня, 16:31

Игроки «Спартака» покачали Джикию и Мозеса после победы над «Рубином»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» покачали защитника Георгия Джикию и полузащитника Виктора Мозеса после победы над «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

30-летний Джикия с капитанской повязкой вышел в стартовом составе команды и был заменен на 67-й минуте. 33-летний Мозес заменил Тео Бонгонду на 76-й минуте.

После финального свистка игроки «Спартака» покачали обоих футболистов.

Также Георгий Джикия совершил круг почета по стадиону.

18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона. На следующий день клуб анонсировал уход Мозеса. Оба игрока покинут команду в статусе свободных агентов — их контракты истекают летом.

Виктор Мозес
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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