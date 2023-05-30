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Судейство

Сегодня, 13:20

Игроки «Урала» и «КАМАЗа» предупреждены, а краснодарец удален. Почему такие разные наказания?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Алексей Амелин.
Алексей Амелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В двух матчах 29-го тура чемпионата России «Химки» — «Урал» (0:3) и «Краснодар» — ЦСКА (0:0), а также в игре 33-го тура первенства России «Арсенал» — «КАМАЗ» (0:1) случились схожие фолы, но нарушители правил понесли разные наказания.

На 66-й минуте встречи в Туле едва вышедший на замену Захар Тарасенко ударил Ираклия Манелова открытыми шипами в голень левой ноги. На 50-й минуте матча в Подмосковье Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена. На 56-й минуте игры в Краснодаре защитник «быков» Вячеслав Литвинов совершил подобное нарушение правил.

В Туле арбитр Анатолий Жабченко вынес футболисту команды «КАМАЗ» предупреждение. Видеоассистенты на этом матче первой лиги не работали.

В Химках судья Алексей Амелин тоже вынес предупреждение. Видеоассистент Николай Волошин, который выполнял обязанности ВАР впервые за два года, в его действия не вмешался.

В Краснодаре рефери Кирилл Левников показал Литвинову желтую карточку. Но с ним не согласился видеоарбитр Сергей Иванов. После его проверки и просмотра видеозаписи на мониторе Левников отменил предупреждение и удалил краснодарца.

Почему настолько разные санкции?

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