Игроки «Зенита» Ерохин и Чистяков приняли участие в тест-драйве спортивного грузовика команды «КАМАЗ-мастер» на «Газпром Арене»

25 октября на «Газпром Арене» прошла презентация и тест-драйв новых автомобилей «КАМАЗ» в рамках партнерства официального дилера с футбольным клубом «Зенит».

Организаторы представили новую модельную линейку из трех автомобилей — спортивный грузовик семейства К5 — КАМАЗ-435091, седельный тягач KAMAЗ-54902 (4х2), а также самосвал нового модельного ряда КАМАЗ-6595. Все желающие смогли сесть за руль грузовиков или на пассажирское кресло рядом с водителем и лично оценить новые модели.

В рамках партнерского соглашения с «Зенитом» в тест-драйве приняли участие два игрока основного состава петербургского клуба — Дмитрий Чистяков и Александр Ерохин. Они оценили спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», которая является 19-кратным победителем ралли «Дакар» и 11-кратным победителем ралли «Шелковый путь». В этом сезоне «КАМАЗ-мастер» выиграл чемпионат России, ралли «Шелковый путь» и Кубок Евразии.

— Самое интересное впечатление произвел тест-драйв. Нас прокатили, показали минимально-максимальную скорость, которую машина может развивать, маневры, как она кренится, как кабина работает, двигатель. Очень интересно. И одним днем даже не узнать всего того, что можно там почувствовать, — сказал Ерохин.

Игроки «Зенита» Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков приняли участие в тест-драйве спортивного грузовика команды «КАМАЗ-мастер». Фото ФК «Зенит»

— Прикольно, прокатили нас. Поднабрали скорость, с боку на бок поездили. Хорошие ощущения. Побольше бы таких эмоций. Прокатились по асфальту, по прямой дороге, получили эмоции, был драйв. Но интересно было бы попробовать на дюнах, где у них проходят соревнования, — сказал Чистяков.

В завершающей части мероприятия все гости «Газпром Арены» поучаствовали в фото- и автограф-сессии с игроками «Зенита» и пилотами команды «КАМАЗ-мастер»: Эдуардом Николаевым, Дмитрием Сотниковым, Русланом Ахмадеевым и Ильгизом Ахметзяновым.