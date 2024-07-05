Игроки «Зенита» и «Тальереса» устроили потасовку в концовке матча

В концовке матча Летнего Кубка между «Зенитом» и «Тальересом» игроки команд устроили потасовку.

Инцидент начался в добавленное время после жесткой борьбы за мяч на бровке между полузащитником сине-бело-голубых Алексеем Суторминым и двумя игроками аргентинского клуба. Петербуржцы были возмущены поведением соперников и вступились за своего партнера по команде. В итоге у скамеек запасных между футболистами завязалась драка .

Игроки «Зенита» и «Тальереса». Фото Скриншот трансляции

Игроки «Зенита» и «Тальереса». Фото Скриншот трансляции

Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал две красные карточки участникам потасовки — защитнику «Зенита» Нуралы Алипу и игроку «Тальереса» Матиасу Галарсе.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.