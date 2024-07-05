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Сегодня, 21:55

Игроки «Зенита» и «Тальереса» устроили потасовку в концовке матча

Алина Савинова
Игроки «Зенита» и «Тальереса».
Фото Скриншот трансляции
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В концовке матча Летнего Кубка между «Зенитом» и «Тальересом» игроки команд устроили потасовку.

Инцидент начался в добавленное время после жесткой борьбы за мяч на бровке между полузащитником сине-бело-голубых Алексеем Суторминым и двумя игроками аргентинского клуба. Петербуржцы были возмущены поведением соперников и вступились за своего партнера по команде. В итоге у скамеек запасных между футболистами завязалась драка.

Игроки «Зенита» и «Тальереса».
Фото Скриншот трансляции
Игроки «Зенита» и «Тальереса».
Фото Скриншот трансляции

Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал две красные карточки участникам потасовки — защитнику «Зенита» Нуралы Алипу и игроку «Тальереса» Матиасу Галарсе.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Футбол
ФК Зенит
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