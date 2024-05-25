Кержаков, Барриос и Ерохин повторили рекорд РПЛ по продолжительности чемпионств

После победы над «Ростовом» сразу четыре футболиста «Зенита» стали шестикратными чемпионами России. Но если Вячеслав Караваев выступал за золотой ЦСКА-2013/14, то Вильмар Барриос, Александр Ерохин и Михаил Кержаков все свои медали добыли в составе команды из Санкт-Петербурга, ни разу за шесть лет не опустившись ниже первого места.

По продолжительности титульной серии зенитовское трио повторило рекорд турнира. Также долго на вершине пьедестала располагались спартаковцы Дмитрий Ананко, Егор Титов, Александр Филимонов и Александр Ширко.

Кстати, по пять чемпионств подряд у Дугласа Сантоса и уехавшего на вторую часть сезона в «Сочи» Алексея Сутормина.

Все футболисты, которые выигрывали чемпионат России пять и более раз подряд