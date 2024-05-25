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Сегодня, 20:49

Кержаков, Барриос и Ерохин повторили рекорд РПЛ по продолжительности чемпионств

Кирилл Бурдаков
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После победы над «Ростовом» сразу четыре футболиста «Зенита» стали шестикратными чемпионами России. Но если Вячеслав Караваев выступал за золотой ЦСКА-2013/14, то Вильмар Барриос, Александр Ерохин и Михаил Кержаков все свои медали добыли в составе команды из Санкт-Петербурга, ни разу за шесть лет не опустившись ниже первого места.

По продолжительности титульной серии зенитовское трио повторило рекорд турнира. Также долго на вершине пьедестала располагались спартаковцы Дмитрий Ананко, Егор Титов, Александр Филимонов и Александр Ширко.

Кстати, по пять чемпионств подряд у Дугласа Сантоса и уехавшего на вторую часть сезона в «Сочи» Алексея Сутормина.

Все футболисты, которые выигрывали чемпионат России пять и более раз подряд

Игрок

Команда

Чемпионства

Чемпионства подряд (сезоны)

Дмитрий Ананко

Спартак

9

6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Егор Титов

Спартак

6

6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Александр Филимонов

Спартак

6

6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Александр Ширко

Спартак

6

6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Вильмар Барриос

Зенит

6

6 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Александр Ерохин

Зенит

6

6 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Михаил Кержаков

Зенит

6

6 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Андрей Тихонов

Спартак

8

5 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000)

Робсон

Спартак

5

5 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Далер Кузяев

Зенит

5

5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)

Дуглас Сантос

Зенит

5

5 (2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Алексей Сутормин

Зенит

5

5 (2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)
Александр Ерохин
Вильмар Барриос
Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
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