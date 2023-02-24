Игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство

Решением президента РФ Владимир Путин российское гражданство предоставлено бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо, сообщает РИА Новости.

24 февраля Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.