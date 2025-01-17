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Сегодня, 17:55

Игроки «Зенита» прошли новое функциональное тестирование на сборах в Дохе

Алина Савинова
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В пятницу, 17 января, футболисты «Зенита» провели занятие на сборах в столице Катара, которое было посвящено новому тесту, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Суть данного функционального тестирования заключается в том, что спортсмен надевает на себя газоанализатор (маску и специальный рюкзак), пульсометр, измеряющий частоту сердечных сокращений (ЧСС), и трекер, определяющий все параметры физической активности. После замеров он приступает к беговой работе. Атлет раз за разом пробегает дистанцию 50 метров с одной скоростью, каждый раз сокращая паузу между пробежками — от 10 секунд до практически полного ее отсутствия. Бег продолжается до тех пор, пока позволяют силы организма.

Отмечается, что тест позволяет получить более точные данные о физиологии футболиста, в частности помогает определить максимальное потребление кислорода игроком. Благодаря этому можно выстроить более индивидуальный подход к беговым нагрузкам.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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