Игроки «Зенита» прошли новое функциональное тестирование на сборах в Дохе

В пятницу, 17 января, футболисты «Зенита» провели занятие на сборах в столице Катара, которое было посвящено новому тесту, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Суть данного функционального тестирования заключается в том, что спортсмен надевает на себя газоанализатор (маску и специальный рюкзак), пульсометр, измеряющий частоту сердечных сокращений (ЧСС), и трекер, определяющий все параметры физической активности. После замеров он приступает к беговой работе. Атлет раз за разом пробегает дистанцию 50 метров с одной скоростью, каждый раз сокращая паузу между пробежками — от 10 секунд до практически полного ее отсутствия. Бег продолжается до тех пор, пока позволяют силы организма.

Отмечается, что тест позволяет получить более точные данные о физиологии футболиста, в частности помогает определить максимальное потребление кислорода игроком. Благодаря этому можно выстроить более индивидуальный подход к беговым нагрузкам.