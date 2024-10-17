Игроков ЦСКА и «Зенита» внесли в базу «Миротворца»

Игроки футбольных клубов ЦСКА и «Зенита» попали в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Причины и даты внесения не называются. Как отмечает источник, в списке числятся главные тренеры команд Марко Николич и Сергей Семак, а также 22 футболиста, включая Ивана Облякова, Аббосбека Файзуллаева, Виллиана Рошу (все — ЦСКА), Клаудиньо, Вендела, Александра Соболева и Лусиано Гонду (все — «Зенит»). Кроме этого, в базу данных внесли гендиректора армейского клуба Романа Бабаева и председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева.

14 сентября в матче 8-го тура РПЛ, который прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, игроки ЦСКА и «Зенита» (0:1) вышли на поле в сопровождении детей ветеранов СВО. На этой игре присутствовало около 150 ветеранов СВО и членов их семей.

После 11 туров петербуржцы с 26 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда с 20 баллами идет на четвертой позиции.