Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Игроков ЦСКА и «Зенита» внесли в базу «Миротворца»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Игроки футбольных клубов ЦСКА и «Зенита» попали в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Причины и даты внесения не называются. Как отмечает источник, в списке числятся главные тренеры команд Марко Николич и Сергей Семак, а также 22 футболиста, включая Ивана Облякова, Аббосбека Файзуллаева, Виллиана Рошу (все — ЦСКА), Клаудиньо, Вендела, Александра Соболева и Лусиано Гонду (все — «Зенит»). Кроме этого, в базу данных внесли гендиректора армейского клуба Романа Бабаева и председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева.

14 сентября в матче 8-го тура РПЛ, который прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, игроки ЦСКА и «Зенита» (0:1) вышли на поле в сопровождении детей ветеранов СВО. На этой игре присутствовало около 150 ветеранов СВО и членов их семей.

После 11 туров петербуржцы с 26 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда с 20 баллами идет на четвертой позиции.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Агент Квартальнов рассказал о скандале в Минске
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Сегодня
Вчера
Неделя