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Сегодня, 08:20

Игроков и гендиректора «Спартака» Малышева внесли в базу «Миротворца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и футболисты московского клуба внесены в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

По информации источника, в базу украинского ресурса включили Александра Максименко, Даниила Хлусевича, Даниила Денисова, Срджана Бабича, Никиту Чернова, Алексиса Дуарте, Данила Пруцева, Кристофера Мартинса, Хесуса Медину, Манфреда Угальде, а также Александра Соболева, который летом перешел в «Зенит».

Причиной включения представителей красно-белых стала акция, в рамках которой игроков на матч против ЦСКА 25 апреля выводили дети ветеранов СВО.

Ранее в октябре в базу «Миротворца» внесли игроков и членов тренерского штаба ЦСКА и «Зенита». Позже туда также включили двух руководителей клубов РПЛ: генерального директора «Химок» Николая Оленева и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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