Илич намекнул, что вернется к работе через несколько месяцев

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«У меня есть несколько предложений. Думаю над ними. Но сейчас не лучший период для тренерской работы, потому что у каждого клуба в мире есть тренер. Но это нормально. Думаю, через несколько месяцев что-то произойдет. А пока я в Белграде, и мне нужно время, чтобы отдохнуть, провести время с семьей, детьми и друзьями. Я не видел их долго, потому что у нас был непростой период в Нижнем Новгороде. Сейчас я отдыхаю», — сказал Илич «СЭ».

Илич ушел в отставку с поста тренера «Пари НН» 5 октября. 9-го числа клуб возглавил Виктор Гончаренко.