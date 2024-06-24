Илич назвал успехом сохранение «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» поделился мнением о минувшем сезоне РПЛ.

— Каким был ваш отпуск после такого напряженного сезона?

— Очень коротким. Это был крайне тяжелый сезон с целью сохранить клуб в премьер-лиге. Я бы, возможно, отдохнул больше, но нам нужно готовиться к чемпионату.

— В четырех матчах РПЛ, в которых вы руководили командой, было заработано два очка. Затем клуб одержал победу в стыках. Вы выполнили задачу руководства?

— Когда я подписывал контракт, понимал, что нам предстоят тяжелые игры с сильными соперниками. Нашей задачей было остаться в РПЛ. И самое главное, что нам удалось это сделать. Конечно, хотелось, чтобы мы обеспечили себе место в лиге на следующий сезон без участия в стыках. Не вышло. Но все же мы справились, и это успех. Сейчас нам нужно готовиться к новому сезону и становиться лучше.

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.