Илич оценил работу сербских тренеров в чемпионате России

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением по поводу работы сербских специалистов в РПЛ.

— Вы легенда «Партизана». Есть ли в связи с этим особое желание огорчить «Спартак» завтра?

— Конечно, я понимаю эту историю. Но я в первую очередь думаю о своей команде.

— Из бывшей Югославии в России работало и работает много тренеров. В чем секрет их успеха?

— Знаю об успехах Божовича, Ивича. Слишкович сейчас показывает хорошую игру со «Спартаком». Не знаю, в чем секрет. Наверное, в том, что русские и сербы — братские народы. Мы хорошо друг друга понимаем. Поэтому я хотел бы повторить их успех здесь.

Завтра, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ. Начало — в 19.00 мск.