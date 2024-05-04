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Илич: «Пари НН» сделает все, чтобы остаться в РПЛ»

Тренер «Пари НН» Илич пообещал сделать все для сохранения прописки в РПЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о задачах нижегородской команды.

— Вы и «Пари НН» — как все случилось?

— Очень быстро. Мне позвонили и спросили, готов ли я обсудить назначение в «Пари НН». Конечно, это непростая ситуация для меня и моего предыдущего клуба. Да и приходить в новую команду в конце сезона — испытание для тренера. Но я люблю испытания! Сейчас нам предстоит четыре важнейшие игры. Конечно, их исход нельзя предугадать, но мы сделаем все, чтобы остаться в РПЛ.

— Основная задача от руководства именно такая?

— Задача стоит не только на текущий сезон, но и на следующий. Однако сейчас ключевая цель — сохранить прописку в РПЛ. Когда мы выполним ее, станет проще.

— Были ли какие-то сомнения относительно переезда в Россию в связи со сложившейся политической ситуацией?

— Не задумывался над этим, когда получил предложение. Больше думал о том, в какой момент возглавляю клуб.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место. В воскресенье, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.

 
Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

 

Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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