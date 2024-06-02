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Илич: «Важно, что «Пари НН» остался в РПЛ»

Алина Савинова
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос о том, думал ли он об уходе из команды.

«Да. Поверьте, мы с тренерским штабом работали очень много в последние месяцы, проели много времени на подготовку к играм, к тренировкам. Это все не так просто, а потом ты дважды получаешь по 6 голов. Но ок, важно, что мы остались в премьер-лиге. Надеюсь, что больше игр с шестью пропущенными голами больше никогда не случится», — цитирует Илича «РБ Спорт».

Илич возглавил «Пари НН» 4 мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

В субботу, 1 июня, нижегородцы одержали первую победу под руководством 46-летнего специалиста. «Пари НН» обыграл «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и по результатам двух встреч (3:2) сохранил прописку в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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