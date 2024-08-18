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18 августа, 23:32

Илич — о поражении от «Краснодара»: «Пари НН» провел хорошую игру, за исключением последних 10-15 минут»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— Считаю, что мы провели хорошую игру, за исключением последних 10-15 минут, — приводит слова Илича официальный сайт клуба. — Да, нам сегодня противостояла хорошая команда, одна из лучших в России, однако нужно играть дисциплинированно на протяжении всего матча. А мы, пропустив первый гол после подачи углового, потеряли концентрацию и в итоге проиграли. Конечно, соперник усилил игру заменами, но мы должны сохранять командный дух и все 90 минут обязаны играть как команда.

— Что вы можете сказать об Александре Эктове, который перешел в «Пари НН» из «Краснодара»?

— Александр — квалифицированный футболист и хороший человек. Он приехал к нам две недели назад и уже провел за нашу команду хорошие матчи. Думаю, он должен помочь нам в этом сезоне.

После этого матча «Краснодар» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Пари НН» с 6 очками — на восьмой строчке.

В следующем матче «Краснодар» 25 августа в Москве сыграет с «Динамо», «Пари НН» в этот же день на выезде встретится с «Крыльями Советов».

Источник: Сайт Пари НН
Саша Илич
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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