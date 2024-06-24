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Илич о целях «Пари НН»: «Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о целях команды на предстоящий сезон РПЛ.

— У вас уже был разговор с руководством клуба о целях на следующий сезон?

— Мы общаемся ежедневно. Но я сам должен ставить задачу команде перед началом сезона. В последние годы ситуация одна и та же — команда борется за выживание в стыковых матчах. Нужно делать шаг вперед. Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Сейчас мы должны хорошо подготовиться. Надеюсь, все игроки будут здоровы.

— Не было никаких сомнений, что вы останетесь в клубе на следующий сезон?

— Как я и говорил ранее, мой контракт действует еще год. Но я понимаю, что, когда руководство недовольно тренером, оно может его уволить. Так происходит в футболе. Сейчас у меня сомнений нет — я здесь. Может быть, меня уволят через пять месяцев, а может, я останусь надолго. Я реалист.

В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич. «Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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