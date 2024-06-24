Илич рассказал о планах по усилению «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о планах клуба по усилению.

— Александр Удальцов стал спортивным директором клуба. Вы уже познакомились с ним?

— Да. Мы не так давно начали подготовку. Виделись пару раз и, конечно, пообщались.

— Кто выбирает игроков?

— Совместно. Я хочу перед подписанием увидеть футболиста, высказать свое мнение. Мы все должны делать вместе.

— Какие позиции нуждаются в усилении?

— Нам нужен вратарь (интервью состоялось до перехода Никиты Медведева в «Пари НН». - Прим. «СЭ»), потому что Нигма (Артур Нигматуллин) покинул команду. Также нужен игрок центра поля, атакующий футболист и пара человек в защиту. Мне не нужно большое количество игроков, мне нужны качественные футболисты.

20 июня «Пари НН» объявил о назначении Александра Удальцова на пост спортивного директора клуба.

В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.