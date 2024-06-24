Илич о визите Черчесова на базу клуба: «Его поддержка была тем, в чем мы нуждались»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» поделился мнением о визите экс-тренера сборной России, а ныне главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова на базу нижегородцев перед стыковыми матчами.

— Перед стыковыми матчами на базу клуба приехал Станислав Черчесов. Как отреагировали на это?

— Я понимаю, какое место Черчесов занимает в российском футболе. Он был одним из лучших российских голкиперов, потом наставником сборной. Он великий тренер! Поэтому для меня его приезд — одно удовольствие. Его поддержка была тем, в чем мы нуждались в тот момент.

— В СМИ появлялась информация, что вы устраивали неформальную встречу с футболистами, но ее проигнорировали лидеры клуба. Это действительно так?

— У нас было множество встреч и разговоров с игроками, в том числе и с лидерами команды. Это абсолютно нормальный процесс. Невозможно, чтобы кто-то проигнорировал встречу. Для меня это недопустимо.

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.