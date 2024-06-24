Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Илич о визите Черчесова на базу клуба: «Его поддержка была тем, в чем мы нуждались»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» поделился мнением о визите экс-тренера сборной России, а ныне главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова на базу нижегородцев перед стыковыми матчами.
— Перед стыковыми матчами на базу клуба приехал Станислав Черчесов. Как отреагировали на это?

— Я понимаю, какое место Черчесов занимает в российском футболе. Он был одним из лучших российских голкиперов, потом наставником сборной. Он великий тренер! Поэтому для меня его приезд — одно удовольствие. Его поддержка была тем, в чем мы нуждались в тот момент.

— В СМИ появлялась информация, что вы устраивали неформальную встречу с футболистами, но ее проигнорировали лидеры клуба. Это действительно так?

— У нас было множество встреч и разговоров с игроками, в том числе и с лидерами команды. Это абсолютно нормальный процесс. Невозможно, чтобы кто-то проигнорировал встречу. Для меня это недопустимо.

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич. «Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича

Саша Илич
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
2
0
Читайте также
Матч Кубка Америки Чили — Перу фанаты смотрели прямо на похоронах
Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Возвращение в Тарасовку, смерть легенды клуба и возможный трансфер нападающего за 40 млн евро. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Илич — об уходе Кучаева: «Финансовая сторона вопроса, вероятно, вынудила его покинуть клуб»
Илич рассказал о планах по усилению «Пари НН»
Илич: «Мне нужны квалифицированные футболисты. В следующем сезоне хочу видеть конкурентоспособную команду»
Источник: Промес в скором времени вернется в Россию из ОАЭ
Миранчук прошел медосмотр вместе с «Локомотивом»
Илич о концовке сезона РПЛ: «Это был тяжелейший месяц в моей тренерской карьере»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Илич объяснил, почему не пришел на пресс-конференцию после поражения от ЦСКА: «У меня была непростая встреча с руководством»

«Пари НН» интересуется форвардом Писарским