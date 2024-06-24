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Сегодня, 13:30

Илич — о Николиче: «Мы очень близки с Марко»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.

— В Россию вернулся Марко Николич, он возглавил ЦСКА. Какие у вас взаимоотношения?

— Мы знакомы. Он был моим тренером в «Партизане». Марко хорошо работал в Венгрии и России, выигрывал чемпионство с «Партизаном» семь лет назад. Он прекрасный человек и отличный тренер.

— Почему тогда вы советовались с Владимиром Ивичем, но не общались с Николичем перед назначением в «Пари НН»?

— Владимир работал здесь совсем недавно, поэтому я позвонил ему. К тому же он один из моих лучших друзей. Но с Марко мы тоже очень близки.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26.

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.

Саша Илич. «Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича
Саша Илич
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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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