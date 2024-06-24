Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Илич: «Мне не важно, как меня называют. Важно, как футболисты играют»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об взаимоотношениях с футболистами клуба.

— Как быстро вы нашли общий язык с командой?

— Сейчас стало намного проще в общении, потому что я узнал их ближе. Все идет шаг за шагом.

— Как к вам обращаются игроки? В одном из интервью Зе Турбо называл вас по имени.

— Если честно, мне не важно, как меня называют. Важно, как футболисты играют. С Зе Турбо мы часто шутим после тренировок, после игр или на базе. Но важно, чтобы игроки понимали мои требования во время тренировок и игр. Если возвращаться к вопросу, то кто-то может обращаться ко мне по имени, кто-то называет меня «тренер».

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
УЕФА усилит меры безопасности на Евро после инцидентов с Роналду и болельщиками
Умерла бывшая теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Возвращение в Тарасовку, смерть легенды клуба и возможный трансфер нападающего за 40 млн евро. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Николич — об игре ЦСКА: «Надо и атаковать и обороняться — иметь баланс»
Экс-игроки «Факела» Суслов и Магаль перешли в «Сочи»
Карпукас об отпуске в Кении: «Интересно, колоритно и завораживающе!»
Промес может вернуться в Россию. Квинси снова будет играть за «Спартак»?
Илич — о Николиче: «Мы очень близки с Марко»
В прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей о возможном возвращении Промеса в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей о возможном возвращении Промеса в Россию

Кафанов — о Торопе: «В ЦСКА растет талантливый мальчик»