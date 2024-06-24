Илич объяснил, почему не пришел на пресс-конференцию после поражения от ЦСКА: «У меня была непростая встреча с руководством»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разгромных поражениях нижегородцев в матчах с «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6).

— В матчах с «Сочи» и ЦСКА вы проиграли разгромно. Как переживали это?

— Это был тяжелый момент для клуба и для меня. Вместе со штабом мы проводили работу с игроками, занимались их психологией. Думаю, в следующем сезоне это не повторится.

— Вы даже говорили, что у вас возникали мысли об уходе. Это действительно так?

— Нет, все-таки у меня контракт еще и на следующий год. Я понимал, что должен оставить команду в РПЛ. Сейчас моя задача - сделать команду более конкурентоспособной.

— Вас и руководство много критиковали. Чувствовали давление?

— Я все это понимаю. Вполне нормально, что тебя будут критиковать, если клуб попадает в стыковые матчи. Но руководство клуба выбрало меня. Я верил, что могу оставить команду в лиге. Понимал, что это будет тяжело. Но я люблю испытания, поэтому и согласился.

— После игры с ЦСКА (2:6) вы не пришли на пресс-конференцию. Почему?

— У меня была непростая встреча с руководством сразу после финального свистка. Это был долгий разговор. Поэтому я не смог прийти на пресс-конференцию.

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.