Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:32

Илич вылетит в Барселону на фоне слухов о возможном переходе в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини прокомментировал «СЭ» видео, связанное с потенциальным новичком «Спартака», полузащитником Иваном Иличем.

«Это видео из аэропорта Мальпенса в Милане. Илич полетит в Барселону. Для дополнительного медобследования? Возможно», — сказал Джулини «СЭ».

Во вторник, 4 февраля, в соцсетях появилось видео из аэропорта Милана с потенциальным новичком «Спартака» Иваном Иличем.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Илича в «Спартак» может составить около 20 миллионов евро.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

4
Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Читайте также
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Без «Спартака» c «Зенитом» и пока без спонсора. Как будет выглядеть еще один Кубок в России
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Зенит» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча
Матч «Рубина» и «Сурхана» завершился результативной ничьей
«Они мерзкие, черти». Лунев приложил игроков «Краснодара» за стычку после дикого фола Тормены
«Ахмат» победил «Графичар Белград» в товарищеском матче
Источник: «Спартак» интересуется гвинейцем Сума
Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу за ноябрьское интервью
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя