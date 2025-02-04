Илич вылетит в Барселону на фоне слухов о возможном переходе в «Спартак»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини прокомментировал «СЭ» видео, связанное с потенциальным новичком «Спартака», полузащитником Иваном Иличем.

«Это видео из аэропорта Мальпенса в Милане. Илич полетит в Барселону. Для дополнительного медобследования? Возможно», — сказал Джулини «СЭ».

Во вторник, 4 февраля, в соцсетях появилось видео из аэропорта Милана с потенциальным новичком «Спартака» Иваном Иличем.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Илича в «Спартак» может составить около 20 миллионов евро.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.