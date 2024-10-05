Илич: «Доволен тем, что мы сделали. Я буду большим болельщиком «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич в комментарии «СЭ» подвел итог своей работы в нижегородском клубе.

«Я доволен тем, что мы сделали вместе с командой. Было много трудных моментов, особенно в борьбе за то, чтобы остаться в лиге, но в итоге мы добились успеха. У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудниками клуба, отличные отношения с игроками. Но это футбол, и я все понимаю. Я желаю «Пари НН» удачи в продолжении чемпионата и буду их большим болельщиком», — сказал Илич «СЭ».

Серб возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего специалиста с нижегородским клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками.