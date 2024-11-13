Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:49

Альшин: «Батраков — главный прорыв этого сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Факела» Ильнур Альшин оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в сезоне-2024/25.

«Батраков — молодой парень, молодец. У него уже много результативных действий, он забивает и отдает. Вопросов по его игре вообще нет. Видно, что у него есть много хороших качеств. Батраков — главный прорыв этого сезона. Желаю ему удачи, и главное — обойтись без травм», — цитирует Legalbet Альшина.

19-летний Батраков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. В 14 матчах он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: Legalbet
Алексей Батраков
Ильнур Альшин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Теннисист Томми Хаас расстался с голливудской актрисой
Трамп выдвинул кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона
Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море
Медведев обыграл Де Минаура на Итоговом турнире ATP
Сегодня
Вчера
Неделя