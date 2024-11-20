Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:45

Альшин: «С приходом Пятибратова «Факел» поменял организацию игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Факела» Ильнур Альшин рассказал, как изменилась игра воронежской команды после возвращения Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера.

«С приходом Пятибратова мы поменяли организацию нашей игры. Также в физическом состоянии команда заметно прибавила. Мы потихоньку стали собирать очки, поэтому в целом на нас положительно сказывается тот факт, что в клубе наступила стабильная обстановка и прекратилась чехарда тренеров», — цитирует Legalbet Альшина.

13 августа «Факел» объявил о возвращении Пятибратова на должность главного тренера. После 15 туров команда занимает 14-е место в РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: Legalbet
Ильнур Альшин
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Все популярные статьи
И М О
1 Краснодар 15 32-7 37
2 Зенит 15 33-7 36
3 Локомотив 15 30-18 34
4 Динамо 15 31-17 30
5 Спартак 15 25-12 28
6 ЦСКА 15 24-10 27
7 Рубин 15 17-22 19
8 Ростов 15 20-26 17
9 Акрон 15 19-30 16
10 Пари НН 15 15-27 15
11 Динамо Мх 15 9-14 15
12 Кр. Советов 15 13-23 12
13 Химки 15 16-28 12
14 Факел 15 10-23 12
15 Ахмат 15 13-29 9
16 Оренбург 15 16-30 8
Подробная таблица
14-й
тур
15-й
тур
16-й
тур
17-й
тур
18-й
тур
19-й
тур
20-й
тур
21-й
тур
01.11 19:00
Динамо
Ростов
1
1
02.11 18:00
Зенит
Динамо Мх
2
1
02.11 18:00
Локомотив
Рубин
1
0
02.11 20:45
ЦСКА
Спартак
0
2
03.11 13:00
Акрон
Крылья Советов
2
0
03.11 15:15
Ахмат
Пари Нижний Новгород
0
2
03.11 17:30
Факел
Химки
1
1
03.11 19:45
Краснодар
Оренбург
4
0
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
-
-
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
-
-
23.11 16:30
Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
Динамо
-
-
07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
-
-
07.12 16:30
Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
-
07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
-
-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
-
-
28.02 00:00
Динамо Мх
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Химки
Факел
-
-
07.03 00:00
Крылья Советов
Акрон
-
-
07.03 00:00
ЦСКА
Химки
-
-
07.03 00:00
Динамо
Динамо
-
-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
14.03 00:00
Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
Ахмат
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 8

Манфред Угальде

Спартак

 		15 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		13 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 16 (10+6)

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 11 (8+3)

Эсекиэль Барко

Спартак

 		14 10 (5+5)
Статистика / Гол+Пас

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Трамп предложил назначить на должность министра образования США Линду Макмэхон
Корабль «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Онколог предупредил о связи хеликобактерной инфекции с раком желудка
Сегодня
Вчера
Неделя